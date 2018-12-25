В Одессе полиция жестко "запаковала" активистов: фото и видео

Во вторник, 25 декабря, в Одессе на акции протеста против застройки зеленой зоны в парке мемориала 411-й батареи произошли стычки активистов с полицией: несколько из них были задержаны.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице пользователя Глеба Жаворонкова.

Активисты пытались снести забор вокруг участка, на котором якобы планируется построить площадку для прогулок с собаками. По мнению протестующих, на самом деле там собираются построить ресторан.

Задержаны за нападение на полицейского были Демьян Ганул и Олег Кожушняк. За попытку сопротивления задержанию Кожушняка "запаковали" также Виталия Устименко и Сергея Варламова.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео с главой одесского "Автомайдана" Виталием Устименко, на которого в Одессе совершили нападение двое неизвестных.