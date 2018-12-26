​На оккупированном Донбассе до смерти изнасиловали 3-летнюю девочку: фото и жуткие детали

В сети показали фото террориста ДНР, который убил и изнасиловал малолетнюю девочку на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

В оккупированном Иловайске наркоман из ДНР убил трехлетнюю девочку - дочь своей любовницы.

"На прошлой неделе Надежда Сторожук привела в свой частный дом любовника 31-летнего Александра Беклемищева, мужчину, на котором клейма ставить было просто негде. Беклемищев только отмотал семилетний срок и вышел из тюрьмы, он наркоманил, безбожно пил и слыл в округе хулиганом", - говорится в сообщении.

В одном доме с матерью жила ее 3-летняя дочь Катя. Именно она и стала жертвой наркомана-убийцы.

Приняв очередную "дозу", боевик накинулся на девочку, изнасиловал ее и избил на глазах у матери, выбросив затем в сарай. Сообщается, что женщина, после случившегося не обратилась ни в милицию ни к медикам. Утром все же "мать" позвонила в скорую. Но было уже поздно. У девочки оказались сильно травмированы внутренние органы. 19 декабря ребенок скончался от несовместимых с жизнью повреждений.

Как сообщал "Апостроф", на временно оккупированном Донбассе (Луганская область) боевики так называемой ЛНР изнасиловали и убили своего сослуживца.