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В Киеве чиновницу банка поймали на громадной взятке: фото

среда, 26 декабря 2018, 22:24

В пятницу, 26 декабря, в Киеве задержали руководительницу одного из подразделений банка во время получения одной из частей взятки в сумме пяти тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В ходе следствия полицейские выяснили, что руководитель финансового учреждения организовала преступную "схему" получения средств. Эта схема действовала с ноября этого года. Так, было установлено, что за реализацию имущества банка по заниженной стоимости чиновник требовала почти миллион гривен", - сообщают правоохранители.

Женщине инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре на крупной взятке попался подполковник.

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