В Тернополе после игр с пьяным отцом 9-летний ребенок впал в кому

Во вторник, 25 декабря, в Тернополе в реанимацию попала 9-летняя девочка в критическом состоянии и с серьезными телесными повреждениями после игр с родным отцом.

Об этом пишет стай "Тернополяни".

Как рассказали в областной детской больнице, у ребенка диагностировали тяжелую форму кровоизлияния в желудочек и отек головного мозга. У малыша - церебральная кома. Травмы она получила в результате игр с родным отцом.

Отмечается, что мужчина был несколько навеселе, но дома решил поиграть с дочерью - подбрасывал ее вверх и, в какой-то момент, потерял внимание и ребенок, у которого была третья группа инвалидности, упала на пол, сильно ударившись.

Сейчас врачи борются за жизнь маленькой девочки. Ребенок до сих пор в реанимации.

Против горе-отца возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой от гриппа умер младенец: родители даже не обращались к врачу.