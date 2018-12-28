Обвалилась крыша: опубликованы фото и видео серьезного ЧП в Кривом Роге

В пятницу, 28 декабря, в Кривом Роге, Днепропетровской области, рухнула крыша в здании бывшего кинотеатра "Современник".

Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Как отмечается, инцидент произошел около 11:30 в Металлургическом районе Кривого Рога. Причины обрушения пока неизвестны. Во время обрушения, по предварительной информации, в здании никого не было.

На месте обвала крыши кинотеатра "Современник" работают около полусотни сотрудников различных служб - спасатели, полицейские, медики, газовая служба - периметр оцеплен. Также на место прибыл заместитель городского головы Кривого Рога Александр Катриченко.

О пострадавших в результате инцидента на данный момент информации нет.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в Вишневом Киевской области обвалилась крыша в спортзале местной школы.