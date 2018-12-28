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​Пушилин лох или аферист: на Донбассе заподозрили "зраду" оккупантов

пятница, 28 декабря 2018, 18:33

Жители так называемой ДНР жалуются на "некоторые несоответствия" в "экономике" оккупантов.

Об этом написал в Twitter пользователь под ником Necro Mancer.

"Я у мамы экономист", - подписал он пост одного из жителей ДНР.

В посте идет речь о том, что в сельском хозяйстве ДНР "полный бардак". При этом автор поста обвиняет во всем главаря "республики" Дениса Пушилина.

"Пушила лох или аферист? Но селяне, кто в теме, реально возмущены", - пишет житель так называемой ДНР, приводя при этом реальные примеры и цифры.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой ЛНР жалуются на то, что их подразделения расформировывают, а им самим не платят деньги.

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