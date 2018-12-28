Резонансное ДТП с Зайцевой: в полиции указали на странный момент

У фигурантки дела о смертельном ДТП в Харькове на улице Сумской Елены Зайцевой взяли необходимое количество биоматериалов для проведения анализов.

Об этом заявил глава харьковского управления Нацполиции Олег Бех, передает NewsRoom.

"Почему сейчас эксперты заявили в суде о нехватке выходных данных - это другой вопрос. Если будет необходимо, проведем служебное расследование и проверку наркоцентра", - отметил он.

Начальник следственного управления Сергей Чиж в свою очередь отметил, что правоохранители передали экспертам всю необходимую информацию. Также силовики сообщили о том, что розыск нарколога Федирко продолжается и в настоящее время. В первые дни 2019 года глава управления должен заслушать отчет о ходе поисков.

Как сообщал "Апостроф", ранее в суде озвучили данные по скорости "Лексуса" Зайцевой.