РУС. | УКР.

пятница, 28 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 декабря

15:20
​В 2018 году зафиксировано рекордное падение китайского рынка
15:17
Политолог назвал бесспорного победителя будущих выборов
15:12
Давит на сочувствие: в сети показали фото пожилого мошенника, "работающего" в Киеве
15:03
НАБУ и САП манипулируют сотнями страниц по "делу Мартыненко" - адвокат
15:02
В Ассоциации борцов рассказали, как будут готовиться к Олимпиаде-2020
15:01
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Арсенал: расписание трансляций
15:00
Чтобы сократить субсидии, необходимо серьезно повысить доходы населения - Тарута
14:57
Названа фамилия рекетира, устроившего нападение в Киеве на артиста DZIDZIO
14:57
Россия начала вмешиваться в украинские выборы: озвучены детали
14:45
Украинцы признали политиком года Порошенко - Бекешкина
14:44
УПЦ (МП) готовится к собранию в Киеве: названа причина
14:32
Тимошенко назвала свои любимые фильмы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Резонансное ДТП с Зайцевой: в полиции указали на странный момент

пятница, 28 декабря 2018, 14:04

У фигурантки дела о смертельном ДТП в Харькове на улице Сумской Елены Зайцевой взяли необходимое количество биоматериалов для проведения анализов.

Об этом заявил глава харьковского управления Нацполиции Олег Бех, передает NewsRoom.

"Почему сейчас эксперты заявили в суде о нехватке выходных данных - это другой вопрос. Если будет необходимо, проведем служебное расследование и проверку наркоцентра", - отметил он.

Начальник следственного управления Сергей Чиж в свою очередь отметил, что правоохранители передали экспертам всю необходимую информацию. Также силовики сообщили о том, что розыск нарколога Федирко продолжается и в настоящее время. В первые дни 2019 года глава управления должен заслушать отчет о ходе поисков.

Как сообщал "Апостроф", ранее в суде озвучили данные по скорости "Лексуса" Зайцевой.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: