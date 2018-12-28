​С ужасом ждем потепления: в Армянске прогнозируют ухудшение ситуации с выбросами

Жители оккупированного Армянска (Крым) не надеются на улучшение ситуации с "Крымским титаном", а со страхом ожидают потепление, которое может осложнить ситуацию с ядовитыми выбросами в воздух.

Об этом сообщает "Крим. Реалії".

Жители Армянска говорят, что сейчас в городе уже нет таких ярких проявлений неприятного запаха, поэтому многие люди успокоились. Однако здоровье сильно ухудшилось, сами горожане и врачи говорят, что ситуация несопоставима с прошлым годом и очень много больных детей.

"Вспыхнули просто всякие хронические заболевания, особенно маленькие дети пострадали. Мы больше сейчас волнуемся, что будет после потепления. Воды как не было, так и нет, а проблему может решить только она. Думаю, что с потеплением из почвы испарится все, что она вобрала, и будет еще хуже, чем было. Кислотонакопитель не так заполнен водой, чтобы была какая-то гарантия, что завтра он опять не высохнет. В северной части у нас очень жарко, дождей почти не бывает, а завод сейчас работает на полную мощность", - рассказала активистка из Армянска Екатерина Пивовар.

Крымский эколог Маргарита Литвиненко считает, что в городе уже не будет безопасно жить, пока сохраняется нехватка воды.

""Крымский титан" никогда не будет в безопасности. Сумма в 1 миллиард на ликвидацию последствий аварии будет потрачен фактически бесполезно, так как ликвидировать их трудно, а предотвратить новую аварию можно, только имея достаточное количество пресной воды. Конечно же, завод будет работать, потому что властям это производство нужно. Они до сих пор молчат о том, почему вдруг произошел такой резкий выброс, и будут молчать и дальше. Жить в Армянске опасно, выбросы могут повториться. Если у кого есть возможность, думаю, лучший вариант - уехать из города. Конечно, далеко не все могут себе это позволить. Поэтому нужно наблюдать за ситуацией и внимательно проверять сообщения и сведения местных властей", - убеждена эколог.

Как сообщал "Апостроф", 22 ноября жители оккупированных Армянска и Перекопа в очередной раз пожаловались на выбросы с химзавода "Крымский титан".