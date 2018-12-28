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В Житомире суд отпустил главаря опасной банды: в сети волна гнева

пятница, 28 декабря 2018, 12:05

Житомирский Апелляционный суд освободил из-под стражи под залог одного из лидеров преступной группировки "Белое братство", фигуранта нескольких уголовных дел, Яна Яцишина.

Об этом в Facebook сообщил руководитель главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"Одно решение суда - и вся масштабная работа житомирской милиции по ликвидации днепровского бандитской группировки "Белого братства" свелась на нет. Вчера лидера этой банды, 44-летнего никопольчанина, освободили из-под стражи прямо в зале Апелляционного суда под залог в полмиллиона гривен. После двух дней затяжных разбирательств апелляции, на которых он «боролся» и демонстрацией внезапного ухудшения здоровья, и всеми другими средствами умышленного затягивания процесса рассмотрения. Откровенно жаль сил оперативников и следователей. Нет предела возмущению", - написал он.


Решение суда вызвало бурю гнева среди комментаторов.

Напомним, 22 июля под Житомиром неизвестные обстреляли автомобиль, огнестрельное ранение получила пассажирка автомобиля, 46-летняя киевлянка. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15 (Покушение на совершение преступления) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Было установлено, что подозреваемые в этих преступлениях - жители Днепропетровской области и принадлежат к одной из крупнейших преступных организаций, действующих на территории Украины. Один из членов банды - 32-летний житель Никополя Русла Лисанов, который выполнял роль киллера, проживал в развлекательном комплексе на территории Житомирского района и был там задержан.

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Лисанов подозревается в исполнении роли киллера. Организатором этого преступления, по версии следствия, был Ян Яцишин.

44-летнего Яна Яцышина задержали 28 июля, когда он ехал по трассе Киев-Чоп в Житомир, якобы на помощь Лисанову. Ему инкриминируют организацию заказного убийства.

Также Яцишин проходит свидетелем по делу о двойном убийстве в Никополе: 10 февраля 2016 в автомобили Geely Emgrand убили двух мужчин - Ризвана Тапаева и Илью Боднар. Полиция задержала трех человек, подозреваемых в совершении преступления - Дениса Подоляка, Романа Жмурко и Сергея Вороновского.

30 ноября 2017 года в Никопольский суде, во время 21-го судебного заседания, отец одного из погибших Руслан Тапаев подорвал две гранаты. Сам мужчина и один обвиняемый - Сергей Вороновский погибли. 10 человек госпитализировали.

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