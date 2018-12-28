В США прогремел мощный взрыв на заводе: впечатляющие видео

В четверг, 27 декабря, произошел взрыв на энергетическом заводе Consolidated Edison в Нью-Йорке.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Все началось с того, что местные жители заметили голубое свечение в небе над городом. Впоследствии выяснилось, что это последствия пожара на энергетическом заводе. В настоящее время проводится расследование инфиденту. Также в полиции добавили, что причиной инцидента стал взрыв трансформатора. О жертвах и разрушениях информации пока нет.

"Свечение, которое можно наблюдать за городом появилось из-за взрыва трансформатора на электростанции Con Edison в Квинс. Пожар под контролем", - заявили в полиции.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко зафиксировал свечение от взрыва и поделился фото в своем Twitter.

"Взрыв трансформатора на заводе Con Edison в Астории, прямо с моего окна. Выглядело как световое шоу или атака пришельцев. Слава Богу, никто не пострадал!", - написал дипломат.

Как сообщал "Апостроф", ранее в четверг, 15 марта, в городе Крессоне, что в штате Техас, произошел мощный взрыв на химическом заводе, в результате которого вспыхнул сильный пожар, два человека получили ранения, еще один пропал без вести.