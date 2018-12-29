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Четыре года спустя: появились свежие фото руин Донецкого аэропорта

суббота, 29 декабря 2018, 09:34

Журналист и фотограф Сергей Лойко опубликовал фотографии руин Донецкого аэропорта, где в 2014-2015 годах происходили ожесточенные бои.

Фото размещены на Facebook странице журналиста.

На одном из фото можно увидеть остатки диспетчерской вышки аэропорта. На другом – разрушенный новый терминал.

Напомним, бои за Донецкий аэропорт продолжались с мая 2014 года до 21 января 2015 года и стали одними из наиболее ожесточенных в войне на Донбассе.

Боевики, начиная с сентября, осуществляли систематические попытки захвата аэропорта. Вследствие боев разрушалась инфраструктура - в декабре 2014 года значительным разрушениям подвергся старый терминал, 13 января 2015 окончательно упала диспетчерская башня, которую удерживали украинские бойцы. В новом терминале бои шли за различные его этажи - на финальных этапах битвы украинские военные удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались противником.

20 января 2015 пророссийские силы взорвали новый терминал: бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалилась, погребая под собой украинских защитников. 21 января 2015 уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых и контуженных украинских бойцов попала в плен. Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети обнародовали ранее неизвестные фото разрушенного в ходе боевых действий Донецкого аэропорта.

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