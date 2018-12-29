​На поминках "вора в законе" харьковские копы задержали 20 криминальных авторитетов: фото

В Харькове на поминках одного из криминальных авторитетов были задержаны 20 человек, подозреваемых в серьезных преступлениях.

Об этом написал руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в Facebook.

"Харьковские оперативники помешали собранию криминальных авторитетов. В полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались помянуть "вора в законе" Вася Корж, распределить "общак" и спланировать будущую преступную деятельность в Харьковской области. Их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований областного главке милиции. Задержаны 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Среди них также "вор в законе" и местный авторитет "Валерсон". Сейчас идет проверка на возможность их причастности к совершению преступлений на территории города Харькова и области", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 15 декабря, сотрудники полиции задержали в Киеве криминального "авторитета" по кличке "Темо Сухумский".