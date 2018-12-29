Под Днепром разгневанный водитель устроил самосуд над пешеходами: видео

В пятницу, 28 декабря, в Каменском, Днепропетровской области, разгневанный водитель ВАЗа атаковал пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube канале "dnepronet".

Женщина с собакой и двое мужчин пересекали дорогу на проспекте Юбилейном в неположенном месте, совершенно не реагируя на движущийся транспорт. Собака, которая выбежала вперед, едва не попала под колеса ВАЗа.

Разозленный водитель "Жигулей" выскочил из автомобиля и, подбежав к женщине, ударил ее кулаком в лицо. После этого он ударил и мужчину, который также переходил дорогу в неположенном месте. От удара пешеход упал на проезжую часть и едва не угодил под колеса другого авто. Затем мужчина сел обратно в машину и уехал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве на улице Академика Булаховского из-за перебегавшего дорогу пешехода произошло ДТП с пострадавшими - маршрутка "Богдан" врезалась в дерево.