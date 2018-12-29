РУС. | УКР.

суббота, 29 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 декабря

18:30
"Русский мир" разбросан: в сети показали фото свалку на улице Керчи в Крыму
18:06
В Ивано-Франковске побили председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА
17:40
Известного украинского певца после нападения положили в больницу: фото и подробности
17:19
Кандидаты от "Основы" побеждают на местных выборах
17:14
В России много людей погибло в ДТП с автобусом и бензовозами: фото
16:54
РПЦ нанесла "удар" по Вселенскому патриархату в ответ на томос для Украины
16:27
Суд отпустил на свободу подозреваемых в громком убийстве в Николаеве: скандальные подробности
16:15
Рейтинг Тимошенко продолжает расти: результаты соцопросов
16:06
В Киеве нашли мертвыми пропавшую девушку и ее возлюбленного: фото
15:57
Страшное ДТП под Киевом: фото и новые данные о жертвах
15:36
Путин нашел "ключ" к Украине: военный эксперт указал на коварный план Кремля
15:27
Авто превратилось в кучу металла: первые видео смертельного ДТП на трассе Киев-Чернигов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Ивано-Франковске побили председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА

суббота, 29 декабря 2018, 18:06

В Ивано-Франковске 21-летний парень спровоцировал конфликт с двумя пешеходами, среди которых был председатель Всеукраинского братства ОУН-УПА Богдан Борович.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Инцидент произошел 27 декабря около 19:30 на улице Богдана Лепкого.

"Полицейские оперативно установили и объявили подозрение уроженцу Узбекистана, который избил председателя ОУН-УПА. Парень неожиданно набросился на незнакомого мужчину и начал избивать кулаками. Когда пытался бежать, его задержали очевидцы", - говорится в сообщении.

Как отмечают а полиции, парень спровоцировал конфликт с двумя пешеходами, будучи навеселе. Сначала подбежал к неизвестным ему людям и начал оскорблять. После этого толкнул женщину, а мужчину умышленно ударил кулаком в лицо. В результате этого пострадавший упал на землю, а злоумышленник продолжил наносить удары кулаком в голову. Когда нападающий пытался покинуть место происшествия, то неравнодушные гражданин и полицейский, который в гражданском проходил рядом, догнали и задержали его.

"ЧП произошло возле офиса Всеукраинского братства ОУН-УПА. Пострадавший - 71-летний председатель Братства и председатель областного провода Конгресса украинских националистов", - говорится в сообщении.

Мужчину, который получил травмы, был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа.

Полицейские объявили подозрение злоумышленнику по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса ("умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую потерю трудоспособности менее чем на одну треть"; наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет).

Задержанным оказался 21-летний парень с Прикарпатья, который является уроженцем Узбекистана. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 28 декабря, произошло дерзкое нападение на солиста украинской группы DZIDZIO Михаила Хому (известного как Дзидзьо), в результате чего он получил травмы.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: