В Ивано-Франковске побили председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА

В Ивано-Франковске 21-летний парень спровоцировал конфликт с двумя пешеходами, среди которых был председатель Всеукраинского братства ОУН-УПА Богдан Борович.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Инцидент произошел 27 декабря около 19:30 на улице Богдана Лепкого.

"Полицейские оперативно установили и объявили подозрение уроженцу Узбекистана, который избил председателя ОУН-УПА. Парень неожиданно набросился на незнакомого мужчину и начал избивать кулаками. Когда пытался бежать, его задержали очевидцы", - говорится в сообщении.

Как отмечают а полиции, парень спровоцировал конфликт с двумя пешеходами, будучи навеселе. Сначала подбежал к неизвестным ему людям и начал оскорблять. После этого толкнул женщину, а мужчину умышленно ударил кулаком в лицо. В результате этого пострадавший упал на землю, а злоумышленник продолжил наносить удары кулаком в голову. Когда нападающий пытался покинуть место происшествия, то неравнодушные гражданин и полицейский, который в гражданском проходил рядом, догнали и задержали его.

"ЧП произошло возле офиса Всеукраинского братства ОУН-УПА. Пострадавший - 71-летний председатель Братства и председатель областного провода Конгресса украинских националистов", - говорится в сообщении.

Мужчину, который получил травмы, был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа.

Полицейские объявили подозрение злоумышленнику по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса ("умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую потерю трудоспособности менее чем на одну треть"; наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет).

Задержанным оказался 21-летний парень с Прикарпатья, который является уроженцем Узбекистана. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 28 декабря, произошло дерзкое нападение на солиста украинской группы DZIDZIO Михаила Хому (известного как Дзидзьо), в результате чего он получил травмы.