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В Карпатах во двор частного дома упал метеорит: видео

воскресенье, 30 декабря 2018, 11:30

В селе Карпат в один из дворов упал с неба метеорит, который вызвал пожар.

Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел в высокогорном селе Замагора. Упавший метеорит напугал хозяина дома, а от сильно громкого звука у него заложило уши. Падение космического тела вызвало пожар и на участке едва не сгорел гараж.

Хозяин дома рассказал о событии, показав журналиста обычный на вид камень.

"Это как вспышка, как свет фар, что я подумал - машина едет вокруг дома. Засветило и затем – удар. Где-то так, как ель упала. Первая мысль была о том, что кто-то не смешно шутит, а может и гранату бросили. Сразу я не мог понять. Я этот огонь затушил – а это шипит. Я тогда в снег лопатой вынес. Остывало долго, где-то 3-4 часа", - сказал житель села Замагора Богдан Генсецкий.

Уже после этого Богдан в потолке гаража увидел дыру, которую пробил раскаленный метеорит. Изначально он дома и его односельчане решили, что это запчасть с самолета. Но вариант с метеоритом также обсуждался. Богдан даже пытался асколоть его, чтобы посмотреть, что внутри – но тщетно.

Журналисты взяли камень, чтобы показать ученым – согласились проконсультировать специалисты Технического университета нефти и газа. Профессор кафедры экологии ИФГТУНГ Олег Адаменко подтвердил, что в Замагора упал метеорит – скорее всего, речь идет о хондрите весом почти 2,5 кг. Это самый распространенный тип каменных метеоритов.

"Когда он проходил атмосферу Земли, он разогревался до нескольких тысяч градусов. Соответственно, он оплавился. Здесь я вижу камень и железо, никель, поэтому он имеет такой вес", - сказал Адаменко.

Как сообщал "Апостроф", 4 августа в Сургуте (Россия) упал метеорит. Видео падения метеорита сняли очевидцы.

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