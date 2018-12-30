В России во время взлета потерпел крушение вертолет: все погибли, видео

В Улан-Удэ (Россия) при взлете упал вертолет, погибли четыре человека.

Об этом сообщают росСМИ.

Трагедия произошла в воскресенье, 30 декабря, в 09:05 по местному времени (03:05 по Киеву) на Верхней Березовке. В результате инцидента погибли все, кто находился в салоне вертолета - четыре человека.

По предварительным данным частным вертолетом владел предприниматель Сергей Рогов. Владелец ТЦ "People's park", "10 пальцев", сети магазинов "Собрание". Известно, что предприниматель находился в вертолете с 3 друзьями. Сергею Рогову было 56 лет.

После падения вертолет загорелся. По приезду МЧС ликвидировало огонь с помощью 4 единиц спецтехники, работали 10 пожарных. Причины происшествия уточняются.

Как сообщал "Апостроф", в одном из жилых кварталов Стамбула (столица Турции) разбился вертолет, в котором находились военнослужащие, в результате чего трое военных погибли, еще один получил ранения.