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В Запорожье напали на активиста: ему прострелили колено и жестоко избили, фото

среда, 02 января 2019, 09:25

Во вторник, 1 января, в Запорожье избили и ранили из пистолета одного из лидеров организации "Автоевросила" Владислава Погорелова.

Об этом говорится на странице организации в Facebook.

"Подстрелили одного из руководителей "Автоевросилы" Запорожье, в настоящее время активист прооперирован и находится в больнице", - уточняется в сообщении.

Сам Погорелов рассказал, что избили его у дома за то, что сделал замечание двум лицам, которые "бросали фейерверки под машины", в частности, и под его авто.

"Я спустился вниз, в это время они уже сели в машину, я сделал замечание (один из нападавших был с ярким запахом алкоголя, другой странно пританцовывал), в ответ на замечание услышал маты и повышенный тон. Нападавшие вышли из авто и потом мы пошли к моей машине, я включил фонарик, чтобы показать им место взрыва фейерверка (как раз под топливным баком)", - написал Погорелов в Facebook.

Дальше произошло то, что сам Погорелов точно не ожидал.

"После угроз в свой адрес я услышал звук затвора пистолета и 3 выстрела, один из них попал мне в коленный сустав", - добавил он.

По словам Погорелова, он пытался защищаться, но ему "направили пистолет в лицо" и "стали вдвоем избивать".

"После 5-минутного избиения, я упал на колени и руки, потом было несколько ударов ногами в лицо и рукояткой пистолета по голове", - утверждает пострадавший.

По его словам, сейчас ему "колено прооперировали, челюсть вправили, нос вправили, три места на затылке зашили".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Херсоне с битами напали на активиста, помогающего раскрыть убийство Гандзюк.

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