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Под Киевом поймали грабителя, угрожавшего смертельной инъекцией: фото

пятница, 04 января 2019, 09:45

В Борисполе задержали мужчину, который ограбил 18-летнюю девушку, угрожая шприцем со смертельной вакциной.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Отмечается, что нападение случилось 3 января, около 19:00. Неизвестный в медицинской маске напал на 18-летнюю девушку, отобрал у нее мобильный телефон, деньги и банковские карты. Затем, угрожая шприцем со смертельным вакциной, узнал их пин-код

Пострадавшая описала приметы нападавшего и указала направление, куда он скрылся. Правоохранители разыскивали крепкого мужчину в темном верхней одежде и с капюшоном на голове.

Оперативники Бориспольского отдела полиции задержали злоумышленника по "горячим следам" в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 32-летний уроженец Полтавщины, временно проживающий в Киеве и уже имевший проблемы с законом.

Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у него вещественные доказательства: шприц, ампулы, медицинскую маску, деньги и другое имущество, похищенное у девушки.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Борисполе пьяный мужчина устроил ЧП с главной елкой города.

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