В Украине умер известный врач

В Тернополе утром 4 января умер заслуженный врач Украины Василий Пришляк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Светлана Смеян.

"Помним и любим его за внимательное отношение к коллегам, студентам, за искреннее желание услышать и помочь каждому, кто в этом нуждался. В нашей памяти Василий Дмитриевич Пришляк навсегда останется добрым другом, доброжелательным коллегой, надежным учителем, советчиком, профессионалом своего дела, настоящим патриотом Украины, замечательным отцом и дедушкой ", - написала она.

Известному врачу-кардиологу, преподавателю, ученому 14 января исполнилось бы 90 лет. Василий Пришляк - лауреат первой в истории Украины Национальной медицинской премии, кандидат медицинских наук. Он был одним из первых выпускников Тернопольского медицинского института, 39 лет работал в качестве ассистента кафедры пропедевтической терапии, а последние 25 лет был доцентом кафедры госпитальной терапии.

После прекращения научно-педагогической деятельности в университете врач более десяти лет оказывал консультативную помощь многим больным в Тернопольской области.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году ушел из жизни Заслуженный врач Украины, общественный деятель Владимир Завгородний.