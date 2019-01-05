​Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества: как не попасть на крючок

В Украине участились случаи мошенничества с использованием мобильных номеров граждан.

Об этом пишет "Обозреватель".

Речь идет о получении злоумышленниками контроля над мобильным номером гражданина.

Зачастую схема выглядит так: людям в течение короткого времени звонят с разных номеров. Если человек перезванивает в ответ, злоумышленники это фиксируют. После этого они звонят операторам мобильной связи от имени жертвы, заявляя об утрате СИМ-карты и просьбой восстановить номер. В свою очередь оператор для подтверждения личности владельца просит указать последние номера, на которые были совершены звонки с данного номера.

Обладая информацией о последних исходящих звонках жертвы, мошенники могут получить контроль над номером ее телефона, а также над привязанными к нему аккаунтами в соцсетях и банковскими счетами.

Чтобы защититься от мошенников, необходимо выполнять несколько правил: не перезванивать на неотвеченные вызовы с незнакомых номеров; завести отдельный "финансовый" мобильный номер для входа в мобильный банкинг и важные социальные сети; незамедлительно сообщать своему оператору о подозрительных СМС.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее государственный "Ощадбанк" предупредил клиентов о мошенниках, которые рассылают СМС-сообщения для выманивания личных данных и средств.