В Запорожье осквернили памятник защитникам Украины: фото

В пятницу, 4 января, в Запорожье неизвестные облили краской мурал Единства поколений защитников Украины.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел вечером, около 20:10. В дежурную часть Александровского отделения полиции обратился один из горожан и сообщил, что по улице Жуковского поврежден памятник.

На месте происшествия правоохранители установили, что вандалы забросали краской фрагменты настенного триптиха, открытого в честь 100-летия Украинской Революции.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Мурал единства поколений защитников Украины открыли на фасаде Запорожского областного театра кукол 30 декабря 2018 года.

Настенный рисунок состоит из трех образов: двух сборных – казак и современный воин-защитник Украины. Между ними в центре триптиха – портрет реальной исторической личности, связанной с Запорожьем, - легендарного полковника армии Украинской Народной Республики Петра Болбочана, который возглавлял победоносный крымский поход 1918 года и поднял над Севастополем знамя Украины.

Как сообщал "Апостроф", в июне 2018 года в Сумах двое жителей Черниговской области осквернили памятник Героям Майдана.