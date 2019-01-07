Боевики задержали одного из спонсоров "русской весны": детали

Боевики в оккупированном Донецке задержали предпринимателя Дмитрия Автономова, который известен своей поддержкой "русской весны".

Об этом сообщают СМИ боевиков.

"Соратники Автономова связывают его задержание с попытками "отжать" прибыльные предприятия, воспользовавшись сменой власти в "ДНР", - отмечают источники.

К тому же, кроме Автономова были задержаны его ближайшие родственники и руководители предприятий, где он является соучредителем. Самого Автономова "задержали без предъявления обвинений 28 декабря".

Отметим, что после оккупации части Донецкой области боевиками Автономов снабжал их продуктами питания и топливом, спонсировал установку памятников в их честь и поддерживал общественные инициативы так называемой "ДНР" при экс-главаре боевиков Александре Захарченко.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики ДНР задержали своего "главного ревизора".