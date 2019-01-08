Беспредел продолжается: в сети рассказали, как власти в Одессе расправляются с недовольными

В Одессе власть всеми доступными методами борется с недовольными и оппозиционерами.

Об этих случаях в Facebook рассказал Павел Поламарчук в Facebook.

"Нагло избит патрульной полицией активист Уличного фронта Демьян Ганул. Неизвестные люди специфической наружности следили и демонстративно "тусовались" возле квартиры местной оппозиционной журналистки и общественного деятеля Елены Кравченко. Поскольку я хорошо лично понимаю, о чем речь - то это не "совпадение" и не "померещилось". За одну ночь по полному беспределу уничтожен магазин одесского политика Михайло Кузаконь на авторынке "Успех" - его просто сравняли с землей. Имущество буквально исчезло - оргтехника, товар, само помещение. Причина одна - оппозиционная деятельность по отношению к Труханову, и, главное, наличие ресурса для такой деятельности", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе активиста "Автомайдана" расстреляли в авто.