Стало известно о визите в Донецк человека Медведчука и встрече с главарем ДНР

В оккупированный Донецк на встречу с главарем боевиком Денисом Пушилиным приехал представитель украинского политика, лидера ОО "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Об этом в Facebook написал журналист Денис Казанский.

По его словам популярный донецкий телеграм-канал "Это ДНР, детка" сообщил, что его зовут Дмитрий, и в его задачи входит согласование людей Медведчука на ряд ключевых должностей в ОРДЛО.

"Спустя сутки стало ясно, что скорее всего имеется в виду представитель "Украинского выбора" Дмитрий Перлин. Он сам написал на своей странице, что находится в Донецке. Похоже, Медведчук у нас занимается не только обменом пленных", - добавил журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Медведчук в Минских переговорах "играет" на стороне Кремля.