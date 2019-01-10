На Донбассе рухнула крыша на отжатом боевиками ЛНР заводе: фото

На Донбассе рухнула крыша на одном из заводов, который отобрали оккупанты.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в социальной сети Twitter.

Инцидент произошел на Алчевском меткомбинате, там рухнула крыша одного из цехов.

"Просто от старости. Не выдержала снега. Постепенно будут разрушаться и другие предприятия в ОРДЛО. Ведь деньги в отжатые заводы никто вкладывать не будет. Выжмут из них последние ресурсы, пока они не развалятся от ветхости", - написал Казанский.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Мариуполе спокойно живет боевик так называемой ДНР, который убивал бойцов ВСУ на передовой и при этом даже открыл собственный бизнес в городе, подконтрольном Украине.