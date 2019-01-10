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В Ровно сожгли авто известной волонтерки: фото с места ЧП и реакция сети

четверг, 10 января 2019, 15:59

В ночь на четверг, 10 января, в Ровно сгорел автомобиль волонтерки и члена горисполкома Нины Скибы.

Об этом сообщила сама Скиба на своей странице в Facebook.

По ее словам, автомобиль подожгли.

"Довольны? Сожгли мне авто и радуетесь? Безусловно, это достойный поступок и способ борьбы с женщиной... Какая-то параллельная реальность, честно. На это авто я заработала честным и совсем не легким трудом. Это была не роскошь, а неотъемлемая часть моей работы, я сама тяну всю свою семью. Я его очень любила, но все равно, это лишь груда металла. Даже не надейтесь, не запугаете", – написала она.

В то же время, волонтерка утверждает, что у нее нет врагов, и кому могло понадобиться поджигать ее автомобиль – неизвестно.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сентябре 2018 года стало известно об убийстве известного активиста и волонтера из Крыма Анатолия Декина.

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