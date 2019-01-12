Под Киевом трое мужчин на снегоходе провалились под лед в Киевском море: фото

11 января в Киевской области трое мужчин во время катания на снегоходе провалились под лед на Киевском водохранилище.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел возле села Страхолесье около 16:15. Мужчины на снегоходе провалились под лед на Киевском море в 2 км от берега. Один из них смог выбраться самостоятельно из воды.

Спасатели начали поисковую операцию. В субботу, 12 января, под водой нашли одного из мужчин. Его тело достали на поверхность. Поиски третьего - продолжаются. Кроме водолазов также задействованы 27 человек спасателей и два катера, полицейские и помогает мужчина, который смог спастись самостоятельно.

Как сообщал "Апостроф", 6 февраля 2018 года на западе Эстонии, вблизи острова Мания, под лед провалился микроавтобус, в котором, по предварительным данным, находились туристы.