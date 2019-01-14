Под Ивано-Франковском мужчина сознался в зверском убийстве младенца

В субботу, 12 января, на Прикарпатье мужчина убил пятимесячную падчерицу из-за того, что она плакала.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"Ребенок получил телесные повреждения, которые впоследствии привели к его смерти, еще около 3:00 ночи. Мужчину разозлил плач младшего ребенка его 24-летней сожительницы, которая с этим младенцем и 3-летней дочерью осенью переехала к нему из Закарпатья. Мужчина подошел к коляске, где лежало дитя, и несколько раз ударил маленькую девочку по голове. По заключению медиков, ребенок погиб от полученных травм головного мозга", - говорится в сообщении.

Преступнику грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о жестоком убийстве женщины с ребенком в Крыму.