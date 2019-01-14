Поджог венгерского центра в Ужгороде: стали известны новые скандальные подробности

Гражданин Польши, которого обвиняют в причастности к поджоге здания Союза венгров в Ужгороде, заявил о возможной причастности к преступлению консультанта немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

28-летний Михал Прокопович сообщил Краковскому суду, что немецкий журналист Мануэль Охсенрайтер дал ему указание о нападении 4 февраля 2018 года на офис Венгерской культурной ассоциации в Ужгороде.

Прокопович является одним из трех подозреваемых поляков, имеющих связи с ультраправым движением "Фаланга", которые предстали перед судом в Кракове 14 января.

В свою очередь, Охсенрайтер – редактор правого немецкого журнала Zuerst! ("Первый!"), в течение последних пяти лет часто выступал в российских государственных средствах массовой информации, выражая поддержку пророссийским боевикам на Донбассе. В последние месяцы он также работал консультантом Маркуса Фронхмайера, депутата немецкого парламента от правой партии "Альтернатива для Германии", которая выступала за отмену санкций ЕС.

Сам Охсенрайтер ранее отвергал все заявления о его причастности к преступлению. Польские власти пока не выдвигали против него никаких обвинений.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 февраля в городе Ужгород Закарпатской области в здание закарпатского Союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.