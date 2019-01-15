Бойца ВСУ обокрали на вокзале в Днепре: фото преступника

В понедельник, 14 января, на вокзале в Днепре ограбили военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Злоумышленник предъявил удостоверение участника боевых действий на другого человека и занял место в комнате для отдыха военнослужащих. Оказавшись у чужих вещей, заметил в кармане куртки деньги и похитил их. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в помещении", - говорится в сообщении.

Уже на следующий день полицейские задержали мужчину, который подходил под ориентировку, недалеко от вокзала. Им оказался 35-летний житель Днепропетровской области, который уже был судим за аналогичные преступления.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате дерзкого ограбления с расстрелом авто в Киеве в четверг, 6 декабря, преступники украли сумку с деньгами и сбежали.