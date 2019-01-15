Названы места, которым грозит удар войск Путина при наступлении в Украине

Командующий "Украинской добровольческой армии", лидер украинских националистов Дмитрий Ярош рассказал, что на полномасштабную оккупацию у России не хватит сил, но объяснил, какие украинские направления остаются под угрозой.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, верит ли он в полномасштабную войну, Ярош ответил утвердительно.

"Абсолютно. Она может быть в любой момент. Что Путину в голову стрельнет, то и будет. Это же неадекватный человек", - заявил он.

По словам Яроша, Кремль может начать локальные операции по дальнейшей оккупации территории Украины.

"На мой взгляд, на полномасштабную оккупацию в России нет сил. Они могут провести локальные операции по выходу из Крыма на уровень Каховки и Мелитополя, а затем пробить так называемый "сухопутный коридор" через Мариуполь. Они могут провести десантные операции по Одессе, Николаеву, по Херсонской области.

Второй удар - это направление на Харьков. Идеальна для них схема была бы - эти два удара с севера и с юга. Соответственно выход на Днепр и замыкания наших вооруженных сил, которые находятся в зоне ООС. Отрезание фронта и уничтожение главных сил Украины. Но удастся ли им это? Ну, будем достойно воевать", - убежден командующий УДА.

Подробнее о мнении Дмитрия Яроша о войне в Донбассе, украинские власти и провокации России, читайте в материале "Апострофа" Дмитрий Ярош: Кроме войны, есть еще одна угроза, которая может разорвать Украину.