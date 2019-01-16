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В Сербии заявили о задержании "киллера Путина": опубликованы фото

среда, 16 января 2019, 10:32

В Сербии задержали злоумышленника, которого подозревают в подготовке теракта во время визита президента России Владимира Путина в Сербию.

Об этом сообщает издание Informer.

Спецслужбы Сербии оказался поймали ваххабита Армина Алибашича в городе Нови-Пазар. Там же правоохранители обнаружили оружие, химикаты для изготовления самодельных взрывных устройств, а также флаг ИГИЛ.

Отмечают, что 21-летний ваххабит боснийского происхождения подозревается в подготовке теракта во время предстоящего в среду, 16 января, визита Владимира Путина в Белград. Алибашевич задержан в ходе совместной операции полиции и Агентства безопасности и информации (BIA) в окрестностях Нового Пазара.

Согласно оперативной информации сербских органов госбезопасности, есть все основания полагать, что арестованный ваххабит готовил нападение, когда российский лидер должен прибыть в Белград.

"Армина Алибашича остановил полицейский патруль в городе Нови-Пазар из-за подозрительного рюкзака, который он нес. При досмотре при нем была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. Сразу после этого полиция и агентство BIA обыскали его квартиру, обнаружив целый арсенал оружия и оборудования, необходимого для изготовления взрывных устройств: от химикатов для изготовления взрывчатых веществ до часов, которые можно использовать для дистанционной активации бомбы. Были также найдены специальные телефоны, провода и устройство для дистанционного детонатора. Еще было обнаружено различное дополнительное оборудование для изготовления бомб в домашних условиях", - говорится в сообщении.

Алибашич также хранил флаг террористической организации ИГИЛ, агитационные материалы, листовки и литературу. Дальнейшая проверка контактов и действий Алибашича выявила данные о том, что он готовил теракт именно к посещению российского лидера.

"Сербские органы госбезопасности с особой тщательностью разбираются в этом дело ваххабитов. Известно, что Путин является целью террористов из-за войны, которую Россия ведет против ИГИЛ. Наши силы в сотрудничестве с российскими коллегами находятся в готовности, держат ситуацию под контролем и президент Российской Федерации в Белграде будет в полной безопасности", - говорится в сообщении.

По словам источника из сил безопасности Сербии, боснийский террорист пока задержан полицией на 48 часов, после чего он будет доставлен в прокуратуру для избрания меры пресечения.

Фото арсенала, который изъяли у подозреваемого

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин заявил, что в составе террористической организации "Исламское государство" воюют девять тысяч граждан из стран бывшего СССР.

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