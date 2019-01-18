​Избавились от 300-летнего рабства: озвучено важный для Украины аспект в получении томоса

Получение томоса об автокефалии украинской церкви положило конец трехсотлетнему господству Москвы над душами украинцев, убеждены представители украинской интеллигенции.

Об этом говорится в открытом обращении, которое подписали известные писатели, ученые, художники и общественные деятели, передает "Укринформ".

"Мы наконец окончательно порвали кремлевские кандалы, вышли на дорогу настоящей свободы. Это событие стало праздником победы правды над лживым российским смертоносным мраком. Наша государственность получила целостное завершение - в независимом Украинском государстве возникла независимая Православная церковь Украины. Историческая справедливость восторжествовала", - говорится в обращении.

В документе также отмечается, что путинские имперские силы, несмотря на бешеную активность, нефтегазовый ресурс, не смогли помешать получению томоса.

"Московская церковная пятая колонна в нашей стране потеряла легитимность и права. Теперь никто не будет делить украинцев на канонических и неканонических, благодатных и не благодатных, заставлять молиться чужому для нас московскому патриарху, который является верным слугой международного преступника и агрессора - Владимира Путина", - отмечается в обращении.

По мнению представителей интеллигенции, роль президента Украины Петра Порошенко в процессе получения признанной автокефальной церкви была ключевой, ее трудно переоценить.

"Почти все предшественники Петра Порошенко на президентском посту так или иначе подходили к вопросу поместной церкви, но только ему благодаря его энергичности, настойчивости и мудрости удалось это выполнить", - убеждены авторы обращения.

"Если Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет на церковном уровне заложил прочный фундамент украинской автокефалии, то Президент Украины Петр Порошенко, как глава государства, достиг ее признание Вселенским престолом - Церковью-матерью. Это личный багаж Петра Алексеевича, вклад в духовное становление нашей нации. Это большая победа Порошенко. Весь цивилизованный мир отметил наш невероятный успех и поздравил с признанием автокефалии", - отмечается в отрытом обращении представителей творческой украинской интелигенции и общественности.

Документ, в частности, подписали Дмитрий Павлычко, Юрий Щербак, Богдан Горынь, Николай Жулинский, Надежда Лукьяненко, Владимир Сергийчук, Павел Мовчан, Любовь Голота, Михаил Слабошпицкий, Юрий Буряк, Михаил Васькин, Василий Перевальский, Петр Перебийнис, Сергей Белоконь, Дмитрий степняк и Юрий Дорошенко.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. 6 января в Патриаршем храме Святого Георгия на Фанаре состоялось вручение Томосу и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний. Впоследствии Томос подписали все члены Синода Вселенского патриархата.