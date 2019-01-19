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Гниды снова поднимают голову: водитель маршрутки в Николаеве попал в скандал с украинским бойцом

суббота, 19 января 2019, 16:10

В Николаеве водитель маршрутки требовал от воина АТО спрашивать разрешения на вход в транспорт по удостоверению участника боевых действий.

Об этом у себя на Facebook сообщил руководитель Николаевского областного отделения Комитета избирателей Украины Александр Ухмановский.

По его словам, водитель пытался "прессовать военного", дескать военные по УБД должны нижайше испрашивать разрешения у водителя дабы войти в автобус.

"С отсылками, кому не нравится, пусть звонит на горячую линию губернатора Савченко и туда и плачется, ибо водятлу по**ю и пусть воякам Савченко решает все. Пришлось вступиться и долго ругаться... Вышел я с ярлыком "чепушило" и горьким осознанием того, что гниды снова подняли голову и никого не боятся (привет СБУ и полиция). Депортация, конечно же, недемократична, также как и мордобой, но.... но очень нравится этот вариант для некоторых", - рассказал он.

В свою очередь, исполняющий обязанности руководителя Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что льготные перевозки бойцов АТО – это приоритет, поэтому за подобное поведение водителей сотрудники «Укртрансбезопасности» проверят перевозчика и, возможно, аннулируют лицензию, передает "Преступности.НЕТ".

Глава САД добавил, что водителя и перевозчика в понедельник, 21 января, вызвали в облгосадминистрацию.

Как сообщал "Апостроф",

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