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Под Львовом в отеле произошло массовое отравление: первые подробности

суббота, 19 января 2019, 17:46

В Славском (Львовская область) в гостиничном комплексе "Жемчужина Карпат" после корпоратива, устроенного ИТ-компанией, отравились 11 человек.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе Львовской области.

"Группа в количестве 41 чел. проводила корпоратив, питались в течение 11-12 января в заведении, завтраки и банкет-обеды, ужины - за пределами заведения", - говорится в сообщении.

На данный момент, всем пациентам установили первичный диагноз - острая кишечная инфекция.

"Общими симптомами у пострадавших были повышение температуры тела, рвота, тошнота, диарея, боли в животе. Больные от госпитализации отказались и выехали из гостиничного комплекса по месту жительства (г.Киев, Киевская обл., Черкасская обл., Баку)" , - отметили в Госпродпотребслужбе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Тернопольской области 250 человек отравились после обрызгивания полей с самолета.

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