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​Появились неизвестные ранее фото "киборгов" в Донецком аэропорту

суббота, 19 января 2019, 23:48

В сети показали неопубликованные ранее снимки "киборгов" в Донецком аэропорту.

Снимки опубликовал в Facebook журналист, писатель и фотограф Сергей Лоико.

"ПОЛУЧЕНИЕ БАГАЖА В ДОНЕЦКОМ АЭРОПОРТУ имени С. ПРОКОФЬЕВА. Октябрь 2014. фото ранее не публиковалось", - подписано одно из фото.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось ранее неопубликованное видео из горячей точки военного конфликта на Донбассе в 2014 году, когда погибли около десяти человек из добробатов и ВСУ.

Ранее сообщалось, экс-боевик ЛНР рассказал, как перегонял военную технику из России на Донбасс.

Также сообщалось, что в сети появилось ранее неопубликованное видео мощного взрыва на Евромайдане утром 20 февраля 2014 г, который мог стать причиной начала мощного наступления участников акции протеста на позиции силовиков.

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