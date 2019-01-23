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Стало известно о смерти в Запорожье 25-летнего волонтера: фото

среда, 23 января 2019, 07:54

В Запорожье в результате онкологического заболевания умер 25-летний волонтер Антон Горбенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский военный Иван Мирный.

Волонтер помогал украинским военным с самого начала войны на Донбассе. Умер, не выходя из комы 19 января.

"Горбенко Антон Григорьевич 25 лет, волонтер, водитель. Война с 14 по 16. Умер не выходя из комы вследствие онкологии в Запорожье 19.01.19 в 6.30. Война, болезнь, смерть. В одиночестве. Не забывайте Наших. Не забивайте на Наших. Я хочу, чтобы мы оставались бессмертными воинами, и главный Наш враг это забвение. Честь павшим!", - написал Мирный.

На фото - Антон Горбенко с гипсом

Как сообщал "Апостроф", 10 сентября 2018 года в зоне боевых действий на Донбассе умер волонтер, водитель-санитар 59 отдельной мотопехотной бригады Валентин Белинский.

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