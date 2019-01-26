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Под Харьковом разоблачили афериста, который продавал воду вместо дизтоплива: фото

суббота, 26 января 2019, 21:00

В Харьковской области полиция разоблачила мужчину, который продал 100 литров воды под видом дизельного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в поселке Зачепиловка. Там 29-летний аферист продал 64-летнему знакомому 100 литров воды под видом дизельного топлива на сумму 2 500 гривен.

"Поскольку канистры были из-под горючего и имели характерный запах, у заявителя не возникло никаких сомнений относительно покупки. Мужчина обнаружил обман, когда решил заправить трактор", - уточнили в полиции.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по части 1 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", в Украине мошенники придумали новую аферу, обманывая пенсионеров участием в новой государственной программе оздоровления с помощью "чудо-лекарств".

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