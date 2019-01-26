Стало известно о смерти капитана ВСУ, воевавшего на Донбассе: фото

В четверг, 24 января, на Донбассе скончался капитан ВСУ Андрей Вильгуш.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого городского совета.

31-летний капитан Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П. Сагайдачного, участник войны на Донбассе Военнослужащий преждевременно ушел из жизни от сердечного приступа.

Отмечается, что прощание с Вильгушем состоится 26 января на Аллее Славы на кладбище в микрорайоне Раково.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно про убийство боевиками на Донбассе украинского священника.