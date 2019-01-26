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В России ученик чуть не устроил кровавую бойню в школе: фото

суббота, 26 января 2019, 02:36

В российской школе ученик пытался застрелить одноклассника из охотничьего ружья в здании учебного заведения.

Об этом сообщает ресурс 360, ссылаясь на слова очевидцев.

Инцидент произошел в поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края. Павел К. начал стрелятьпо окнам и машинам возле здания, в саму школу зайти ему не удалось. Поймали подростка на улице. Как уточнили в школе, у стрелявшего легкая умственная отсталость, он обучался в коррекционном классе.

"Мальчик с ружьем пришел на территорию школы, его в фойе встретил дежурный. Спросил, зачем он пришел, мальчик развернулся и вышел из здания. Через пять минут прибыл участковый. На улице школьник открыл стрельбу", - сказал представитель школьной администрации.

Администрация школы сразу отдала распоряжение закрыть все входы в здание. Отмечают, что в результате происшествия никто не пострадал. На место прибыла полиция, а стрелка задержали.

Один из учеников школы рассказал, что Павел пришел мстить однокласснику, который избил его незадолго до случившегося. Девятиклассник успел сделать выстрел в сторону убегающего обидчика, но не попал.

Позже учитель поселковой школы опроверг эту информацию. По словам педагога, не было никакого выстрела в сторону убегающего, все это "придумали школьники".

Как сообщал "Апостроф", 17 октября в оккупированном Крыму, в Керчи, произошел взрыв: первоначально сообщалось, что погибло 10 человек, десятки пострадали.

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