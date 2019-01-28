Под Тернополем девушка-подросток выпала с балкона: подробности происшествия

Под Тернополем 17-летняя девушка, будучи выпившей, выпала с балкона и попала в реанимацию.

Об этом сообщает сектор коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Выяснилось, что 17-летняя жительница Бережанского района получила травму в результате падения с балкона второго этажа жилого дома, где в компании трех старших ребят распивала горячительные напитки.

На данный момент состояние девушки тяжелое, она находится в реанимационном отделении Тернопольской областной детской клинической больницы.

Как сообщал "Апостроф", в ночь с 20 на 21 октября в Киеве женщина, которая несколько дней назад родила двойняшек, выпала из окна роддома.

А ранее, 31 августа, в Днепре 16-летняя девушка и парень 18 лет совершили самоубийство, выпрыгнув из окна 8 этажа.