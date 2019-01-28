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В Москве неизвестные ограбили могилу Высоцкого: в сети показали фото

понедельник, 28 января 2019, 11:15

В Москве неизвестные украли цветы с могилы советского поэта и артиста Владимира Высоцкого.

Об этом сообщает актер и музыкант Михаил Новицкий в своем блоге.

25 января на день рождения Высоцкого поклонники возлагают цветы на его могилу. Традиционно в этот день там много букетов. Однако, на следующий день поклонники заметили, что цветов стало меньше.

"И действительно, на фото Александры от 25 января могила Высоцкого буквально завалена цветами! Но что же случилось? Уже на следующий день буквально через 10 - 12 часов там оказалось пусто", - написал Новицкий.

По его словам, вероятно, цветы украли на перепродажу.

Как сообщал "Апостроф", в городе Чернигов с могилы известного украинского писателя Михаила Коцюбинского исчез бюст. Также в Чернигове с постамента на Валу исчез бюст российского поэта Александра Пушкина. А в Киеве вандалы осквернили монумент в честь Хануки.

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