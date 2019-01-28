​В Симферополе посреди улицы передали "кровавый" привет оккупантам: фото

Памятник "зеленым человечкам", открытый более двух с половиной лет назад в центре оккупированного Симферополя, был облит красной краской.

Об этом написал офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

"Симферополь ... Памятник русским оккупантам в "крови". Реальная сущность их поступков", - говорится в сообщении.

В "полиции" Симферополя подтвердили случившееся. Мужчина, обливший краской памятник "зеленым человечкам" задержан.

По словам оккупантов, задержанный находится в состоянии "алкогольного опьянения". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм".

Напомним, памятник "зеленым человечкам" - российским военным без опознавательных знаков, которые в рамках спецоперации захватывали Крымский полуостров в феврале-марте 2014 года - открыли 11 июня 2016 года неподалеку от крымского парламента в Симферополе.

Как сообщал "Апостроф", стали известны имена десяти военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ РФ, участвовавших в захвате и оккупации Крыма.