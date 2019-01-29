День каннибала в России: дети с разрешения учительницы зверски избили первоклассника, фото

В российском городе Химким учительница физкультуры спровоцировала детей на зверское избиение одноклассника.

Об этом пишет издание "Подмосковье сегодня".

Как сообщается, первоклассник Иван Орлянский, придя из школы, рассказал родителям об издевательствах детей.

"Оказалось, что на уроке физкультуры Ваня упал, после чего учитель сказала детям: "Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!" Все дети накинулись на Ваню и начали бить", - рассказал отец ребенка Илья.

По его словам, в результате избиения мальчик получил множественные ушибы и сотрясение мозга.

Отец также рассказал, что в школе учитель физкультуры Ольга Башкирова объяснила, что просто не очень удачно пошутила.

После разбирательств учительница написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщал "Апостроф", в октябре 2018 года в Москве подростки избили мальчика из своей школы, сломав ему позвоночник.