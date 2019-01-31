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Популярный украинский курорт из-за нечистот оказался на грани экологической катастрофы: видео

четверг, 31 января 2019, 14:23

Бердянск оказался на грани экологического бедствия из-за обвала коллектора и забитой нечистотами канализации.

Об этом сообщает ТСН.

Местных жителей просят не пользоваться канализацией. Сливы начали выходить наружу, но пока их удается откачивать.

Обвал коллектора произошел 27 января. Из-за аварии у половины 120-тысячного города перекрыли воду. Пока техническую воду горожанам привозят спасатели, питьевую - люди покупают сами. Чтобы спасти город от коллапса, чиновники решили возводить обводной коллектор.

Из-за отсутствия воды в городе закрыли большинство школ и детсадов. Отмечается, что восстановить водоснабжение удастся не раньше, чем через несколько дней.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что популярные украинские курорты могут уйти под воду.

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