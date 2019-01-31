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В сети показали могилу ликвидированного на Донбассе снайпера из России

четверг, 31 января 2019, 22:42

Блогер под ником Necro Mancer показал могилу снайпера боевиков, ликвидированного на Донбассе в конце августа 2014 года.

Соответствующие фото он опубликовал в Twitter.

Отметим, что снайпер боевиков Сергей Орлов ("Страх") был ликвидирован 27-29 августа 2014 года в районе Андрионополя (Луганская область). Знакомые боевика, желающие похоронить его в России, организовали сбор денег на транспортировку тела убитого боевика в Россию. Позже появилось фото могилы Орлова, которого перезахоронили в ноябре 2014 года в одном из сел Ленинградской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть шокировало видео кладбища боевиков под Горловкой. На кадрах видны однотипные надгробия с именами ликвидированных боевиков. Года захоронения части из них – 2014-2015.

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