​В знаменитом детском лагере в Крыму устроили праздник "русского мира": фото

В сети появились фотографии "развеселых" праздников в оккупированном Россией Артеке (Крым).

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым, публикуя соответствующие снимки.

"Артек. Ну хоть не стреляют дети", - подписала она фото.

"Десятилетиями впаривают мокшам, что они нация. Костюмы пялат. Типа свои вышиванки у них есть. Клоуны. Безродные клоуны", - комментируют пользователи сети.

На кадрах можно увидеть детей, одетых в "косоворотки" и шаровары.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали очередной "веселый" праздник, на котором у детей был конкурс на умение обращаться с автоматом.

Также сообщалось, что в аннексированном Россией Крыму оккупанты провели мероприятие с участием детей с инсценировкой убийства. На одном из снимков можно увидеть школьников, стоящих на сцене. При этом, у одного из них в руках имеется муляж пистолета, которым он целится в голову своему сопернику.