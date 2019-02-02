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Украинские браконьеры убили беременную самку лося, занесенную в Красную книгу: шокирующие фото

суббота, 02 февраля 2019, 08:42

Браконьеры во Львовской области убили беременную лосиху, жестоко поиздевавшись над ее мертвым телом.

Об этом сообщает Львовское областное управление лесного и охотничьего хозяйства в Facebook.

"Следуя кровавыми следами, егерь наткнулся на остатки разорванного животного. В кроваво-снежной каше были остатки лосихи, которая в этом году вместе со своими годовалыми лосятами облюбовала себе лесные культуры. От несчастного животного нелюди оставили голову без языка, ноги, куски кожи и внутренностей, среди которых впоследствии обнаружили два сформированных эмбриона", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее на улицах Киева заметили лося. По забавному стечению обстоятельств, лось в этот же день также бродил около станции метро "Выхино" в Москве.

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