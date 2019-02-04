Смертельно ЧП на популярном курорте в Альпах: много погибших

В районе курортов, расположенных в итальянских, швейцарских, французских и австрийских Альпах сошли несколько лавин, которые унесли жизни десяти людей.
Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".
Наибольшее число жертв вследствие стихии зафиксировано в Италии. В частности, в районе итальянской области Валле-д'Аоста погибли пять человек, среди них - итальянцы и французы.
Кроме того, сход лавины в итальянском Больцано унес жизнь 18-летнего лыжника. В горных районах Ломбардии, расположенных по соседству с Больцано, погиб сноубордист.
В воскресенье, 3 февраля, во Франции спасатели обнаружили тело одного лыжника в Савойи.
Под лавину в швейцарских Альпах попало двое человек, один из них - погиб, второй - госпитализирован.
На юге Австрии жертвой схода лавины стал пожилой мужчина.
Отмечается, что все погибшие занимались внетрассовым катанием - за пределами специально подготовленных маршрутов.
Как сообщал "Апостроф", в Закарпатской области в горах нашли тело туриста из Киева, который погиб в лавине 25 января.