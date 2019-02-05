Смертельное ДТП с актерами "Дизель шоу": в полиции назвали виновного

Полиция завершила расследование ДТП, в котором погибла актриса "Дизель-шоу" Марина Поплавская.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

"Дело направлено в суд, вина подозреваемого доказана. Водитель сотрудничал со следствием, вину свою полностью признал", - отметили в полиции.

Как выяснилось, водитель автобуса не справился с управлением.

Согласно ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в аварии 20 октября автобус с актерами "Дизель шоу" врезался в грузовик. Марина Поплавская погибла на месте, другие актеры получили травмы.

Как ранее сообщал "Апостроф", знаменитый комедийный актер Олег Иваница заявил о своем решении покинуть "Дизель шоу" после гибели Марины Поплавской.